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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تلتقي لبنان بنهائي بطولة بيروت الدولية لكرة السلة.. الليلة

منتخب السلة
منتخب السلة
القسم الرياضي

يصطدم المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، بنظيره اللبناني، في ختام لقاءات المنتخبين ببطولة بيروت الدولية الودية، والمقامة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري.

ويدخل المننتخبان مواجهة الليلة وعينهما على التتويج بلقب البطولة الدولية التي شهدت مشاركة 5 منتخبات هي "إيران - الأردن - سوريا - مصر - لبنان".

وسافر "الكرداني"، إلى لبنان وبصحبته 16 لاعبًا هم قوام منتخبنا الوطني في البطولة الدولية.

واستهل أبناء النيل مشوارهم في البطولة بالفوز على منتخب إيران بنتيجة 60-59، ثم فازوا في الجولة الثانية على المنتخب السوري بنتيجة 77-66، قبل أن يفوزوا على المنتخب الأردني في الجولة الثالثة بنتيجة 70-60.

موعد مباراة مصر ولبنان بختام بطولة بيروت الدولية لكرة السلة

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره اللبناني في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من يوليو الجاري، في لقاء يتحدد على إثره المتوج بكأس البطولة الدولية الودية.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة استعدادًا لبطولة بيروت الدولية الودية

وتضم القائمة كل من، عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، محمد طه "ميدو"، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر "شيخو".

الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال كرة السلة

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، علي موسى استشفاء.

ويرأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة،

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة إفريقيا مواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.

منتخب السلة منتخب السلة رجال رجال السلة

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