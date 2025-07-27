بعد مراقبة دقيقة.. عامل يسرق مطعم ويشعل النيران به لإخفاء جريمته

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل لقيامه بإضرام النيران بأحد المطاعم بغرض السرقة بالقاهرة.

البداية عندماتبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من مالك مطعم كائن بدائرة القسم بنشوب حريق بالمطعم خاصته وعقب إطفائه بمساعدة الأهالى إكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل المحل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالمطعم – مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لعلمه بتواجد المبلغ المستولى عليه بالمطعم فقام بالإنتظار بأحد المقاهى حتى تأكد من قيام مالك المطعم بغلقه .

عقب ذلك تمكن من فتح الباب الحديدى وسرقة المبلغ المالى وسكب كمية من سائل البنزين وإضرام النيران بالمطعم ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.