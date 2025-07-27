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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة السلام بعد خلاف على شقة سكنية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 8 أشخاص"4 منهم مصابين بسحجات وكدمات"، و طرف ثان 4 أشخاص"2 منهم مصابين بسحجات وكدمات" جميعهم مقيمون بدائرة القسم.. بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق السكنية ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض ، نتج عن ذلك إلإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول (سلاح أبيض وعصا خشبية وزجاجات فارغة المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة

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