توجيهات رئاسية بالاهتمام بغرب أفريقيا.. نواب: بوابة لنمو الصادرات والاستثمارات..وخطوة نحو الريادة الإقليمية

وزير الخارجية: هناك فرص تجارية واقتصادية كبيرة في دول غرب أفريقيا

برلماني: استثمارات غرب أفريقيا تعزز مكانة مصر داخل القارة

نائب: منطقة غرب أفريقيا لها أهمية كبيرة في تعزيز فرص التبادل التجاري



أشاد عدد من النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن الاهتمام بغرب أفريقيا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية ، مؤكدين أنها بوابة الوصول للتكامل الإقليمي وتحقيق الشمول الاقتصادي .

بداية ، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بغرب افريقيا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، مؤكدا أنها خطوة لتعزيز التعاون المصري مع دول غرب أفريقيا في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأوضح "الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن هذا التعاون من شأنه أن يحقق فرصًا واعدة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي وتدعيم سلاسل الإمداد داخل القارة.

و أكد عضو النواب ، أن منطقة غرب إفريقيا منطقة استراتيجية من الدرجة الأولى، وشراكتها مع مصر يدعم رؤيتها نحو قيادة تنموية متكاملة في أفريقيا.



من جانبه ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بغرب افريقيا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية .



وأشار"يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن

منطقة غرب أفريقيا لها أهمية كبيرة في تعزيز فرص التبادل التجاري والتي تعد سوقًا واعدة للمنتجات المصرية، إلى جانب دورها الهام في تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تحديات ندرة المياه.





و أوضح عضو النواب، أن توطيد العلاقات مع غرب أفريقيا، من شأنه أن يعزز الحضور المصري في القارة، من خلال دعمه أهداف التنمية المستدامة، و تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز مكانتة مصر كقوة إقليمية أفريقية.

تجدر الاشارة إلى أن علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، على جولته الإفريقية التي شملت 6 دول افريقية .



وقال بدر عبد العاطي في تصريحات للنيل للاخبار :" توجيه من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب افريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية ".

واكمل بدر عبد العاطي :" هناك فرص تجارية واقتصادية كبيرة في دول غرب أفريقيا ".



وتابع بدر عبد العاطي :" لدينا علاقات جيدة مع تشاد ونيجيريا والسنغال التي تعد البوابة الحقيقية لمنطقة الغرب الأفريقي "، مضيفا:" كنت سعيد بإتمام هذه الجولة في هذا التوقيت لما يعكس أولوية الدولة المصرية للتعميق العلاقات مع القارة الافريقة.