انطلاق مهرجان ليالينا في العلمين بأنشطة فنية وثقافية متنوعة.. تفاصيل

انطلقت فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" بمدينة العلمين الجديدة، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تقديم محتوى فني وثقافي يلبي جميع الأذواق، في إطار رؤية وزارة الثقافة لإحياء الفنون داخل المدن الجديدة ودمجها في نسيجها العمراني والاجتماعي.

وقالت إيمان حمدي، مدير الإدارة المركزية للمهرجانات بالهيئة، خلال حوارها المذاع على القناة الأولى، إن المهرجان يشهد عروضا متنوعة تشمل الأوبرا، والموسيقى العربية، والفولكلور الشعبي، مؤكدة أن عروض الفلكلور حظيت بتفاعل كبير من رواد الممشى السياحي.

وأوضحت أن الفعاليات تقام على المسرح الروماني والممشى السياحي، لتتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالفنون الحية في أجواء مفتوحة، بما يعزز الإقبال الجماهيري ويحقق أهداف المهرجان في توسيع قاعدة المشاركة الثقافية.