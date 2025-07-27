منتخب السلة الأولمبي يواجه الكويت في ثاني مبارياته بالبطولة العربية

يواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، نظيره منتخب الكويت، اليوم الأحد، في ثاني مبارياته بالبطولة العربية، التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة بمواجهة قطر أمس السبت وحقق الفوز بنتيجة 90/69.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلًا من: أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي، حازم المشد.

ويرأس البعثة في البحرين، الكابتن أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الكابتن أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، الكابتن محمد عيسى مدلكًا، كابتن مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

المنتخبات المشاركة ونظام البطولة

تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتم ترتيب المنتخبات وفقًا لعدد النقاط.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات هم، مصر، الإمارات، الكويت، قطر، تونس، الجزائر، البحرين.