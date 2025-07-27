تعاون بين مصر الخير والثقافي البريطاني لتنظيم دورات في اللغة الإنجليزية

وقعت مؤسسة "مصر الخير" و المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة ، بروتوكول تعاون، لإتاحة دورات تدريبية في مجال اللغة الإنجليزية لكافة المستفيدين من الخدمات التعليمية التي تقدمها مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير وحرصها المستمر على الإستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وشهد توقيع بروتوكول التعاون عن مؤسسة "مصر الخير" الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم وقائما بالتوقيع من طرف مؤسسة مصر الخير ، ومن طرف المجلس البريطاني الثقافي كل من : كيفن ماكلافن رئيس قسم التدريس بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر، روان حسبو المدير الاقليمي للمبيعات المجلس الثقافي البريطاني بمصر، ودينا سامي وشيماء غنيم، مسؤول تطوير الأعمال، هالة أحمد رئيس قسم اللغة الانجليزية والتعليم المدرسي من فريق البرامج.

وأعرب الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، في كلمته عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، بهدف عقد الدورات التدريبية أونلاين من خلال المنصة العالمية الخاصة بالمجلس الثقافي البريطاني في اللغة الإنجليزية لمنتسبي مؤسسة "مصر الخير"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى المؤسسة الدائم للتطوير ومواكبة العصر وإتاحة المزيد من البرامج التدريبية للنهوض بمستوى جميع منتسبي مؤسسة مصر الخير.

وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة جديدة تواكب رؤية مؤسسة مصر الخير ورسالتها في تعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمي وتعلم اللغات الأجنبية ، لأننا نؤمن دائماً بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير تطمح من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني إلى توحيد الجهود لبناء جسور تعاون دائمة تنعكس إيجابيًا على طلابنا والمعلمين وجميع منتسبي مؤسسة مصر الخير وعلى المجتمع بأسره .

وأكد د.صابر حسن، أن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم حيث يعد أحد أهم المجالات التي تحرص المؤسسة على تطويره ، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تطوير التعليم والنهوض به لمواكبة تطورات العصر ، وتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية الوطنية 2030 .

من جانبه، أعرب كيفن ماكلافن، رئيس قسم التدريس بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير لتوسيع فرص تعلم اللغة الإنجليزية. هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لدعم الشباب وتمكينهم من مهارات أساسية للمستقبل."