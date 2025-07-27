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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقديم للانضمام إلى فريق التميز الداخلي بجائزة عين شمس للتميز الحكومي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تُعلن جائزة عين شمس للتميز الحكومي 2025 عن فتح باب التقديم للانضمام إلى فريق "مقيمين التميز الداخلي" من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة أو الكليات و أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وفي إطار تنفيذ جوائز التميز الداخلي بجامعة عين شمس (جائزة المؤسسة المتميزة فئة الكليات)، والتي تأتي ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات.

وذلك في ضوء أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي الهادفة إلى تعزيز روح التنافس والتميز على مستوى المؤسسات الحكومية، دعماً لتحقيق رؤية مصر 2030.

وذلك وفقًا لشروط التقدم للانضمام إلى فريق التقييم وهى ؛ -أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجات التخصصية المختلفة بالجامعة او الكليات (ويُفضَّل الحاصلون على درجتي الماجستير أو الدكتوراه).

-يُفضَّل من لديه خبرة سابقة في مجالات المراجعة، التقييم، أو إدارة الجودة.
-القدرة على العمل بروح الفريق.
-الحصول على تقدير "امتياز" في تقارير كفاية الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
-إجادة استخدام الحاسب الآلي.
-القدرة على العمل تحت ضغط.
-التفرغ الكامل خلال فترة التقييم.
-ان يكون المتقدم ليس ضمن فريق جائزة التميز بالكلية المنتسب لها.
-الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التي يعمل بها داخل الجامعة أو الكلية.
مواعيد هامة:
آخر موعد لتلقي طلبات التقديم 30 يوليو 2025
على أن يكون التدريب الأساسي للمقيمين 5 و6 أغسطس 2025
ويستمر العمل خلال فترة تقييم طلبات الترشح للجائزة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025.
📌 للتقديم، يُرجى ملء النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/2nDUPerExM4XLFwh8

جائزة عين شمس جائزة عين شمس للتميز الحكومي رئيس جامعة عين شمس

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