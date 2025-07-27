أحمد ماهر: أسير خلال تقديمي أعمالي الفنية على نهج الفنان زكي رستم

أكد الفنان أحمد ماهر، أنه حينما يدخل في الشخصية، يعمل على تصديقها بشكل كامل، مشيرا إلى أن الراحل زكي رستم كان له أسلوب خاص بالتعمق في الشخصية، وانه يسير على نفس النهج.

وقال أحمد ماهر، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية أم بي سي مصر” إعتذرت لطاقم عمل فريق “شمس الزناتي”، خاصة بعد تأخري بسبب إنشغالي بتصوير مسلسل “ذئاب الجبل”، حتى أنه خلال تناولي للطعام أرفض أي شخص أن يشاركني فيه".

وتابع الفنان أحمد ماهر، أنه كان محظوظا بالعمل وسط عمالقة الفن المصري، مشيرا إلى أن الفنان كان لديه فرصة للاختيار والقبول والرفض، لكن الآن بعض الأعمال تشابهت.