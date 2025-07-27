ترامب: لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، إنه "على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة"، جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا

وتابع الرئيس الأمريكي: سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد، وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى".

وأضاف: "لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، ولا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات".

وواصل ترامب قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ممارسة رياضة الجولف في ملعبه في تيرنبيري على الساحل الجنوبي الغربي لإسكتلندا مع مجموعة تضم ابنيه إريك ودونالد جونيور وزوجتيهما.