جواو فيليكس يقترب من الانضمام إلى النصر السعودي في صفقة ضخمة تمتد لعامين

كشفت تقارير صحفية سعودية ودولية عن اقتراب النجم البرتغالي جواو فيليكس من الانضمام رسميًا إلى صفوف نادي النصر السعودي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة وُصفت بأنها من بين الأبرز في ميركاتو الصيف الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية نقلًا عن مصادرها الخاصة، فإن اللاعب البرتغالي سيوقع عقدًا يمتد لعامين مع “العالمي”، مع خيار التمديد لموسم ثالث، في خطوة تعكس الطموحات الكبرى لإدارة النادي في تعزيز صفوف الفريق بنجوم الصف الأول عالميًا.

ومن المقرر أن يصل فيليكس إلى معسكر النصر المقام حاليًا في مدينة سالفيلدن النمساوية مساء اليوم الأحد، على أن يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام التوقيع الرسمي والإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.

وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الصفقة كلفت خزينة النصر 30 مليون يورو كقيمة انتقال مبدئية، إلى جانب حوافز مالية إضافية تعتمد على أداء اللاعب والإنجازات التي سيحققها مع الفريق.

الجدير بالذكر أن العقد تضمن أيضًا بندًا خاصًا بإعادة البيع لصالح نادي تشيلسي، يمنحه نسبة كبيرة من أي عملية بيع مستقبلية، ما يجعل القيمة الإجمالية للصفقة تقترب من 50 مليون يورو، حسب التقييم المالي الذي اعتمده النادي الإنجليزي.

ويُعد انضمام فيليكس، صاحب الـ24 عامًا، إضافة هجومية قوية للنصر، الذي يطمح هذا الموسم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا والمنافسة على الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تواجد كوكبة من النجوم العالميين في صفوف الفريق، أبرزهم كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، بروزوفيتش وتاليسكا.