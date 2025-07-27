محمود مسلم: انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة حيث تعتمد على الشخصيات العامة التي لها ثقل سياسي في الشارع

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار الرئيس السيسي بضم أسرة الشهيد مصطفى أنور لقائمة مستحقي التكريم قرار حكيم وصائب، مشيرا إلى أن الشهيد واجه العناصر الإرهابية بخلية حسم.

وقال محمود مسلم، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة حيث تعتمد على الشخصيات العامة التي لها ثقل سياسي في الشارع، وأيضا يعتمد على التنسيق بين المرشحين لتغطية المحافظة.

وتابع ، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة الوطنية يجتهد في نيل ثقة الجمهور وممارسة دوره السياسي الذي أنشئ لأجلة، مؤكدا أن البرلمان صوت الناس في مختلف القضايا ويجب تفعيل دوره في استجواب الحكومة بشكل أكبر