أزمة انقطاع المياه والكهرباء في الجيزة.. أحمد موسى يطالب بخطة بديلة و”مياه الشرب” توضح الموقف

طالب الإعلامي أحمد موسى بوضع خطة بديلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء والمياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.

وخلال حلقة برنامجه على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، قال موسى: “لازم نشوف حل في أزمة كبيرة زي دي، فيه ناس كتير بعتت لنا، واللي بيحصل ده ميرضيش ربنا… إحنا معانا أطفالنا ومحتاجين خدمات أساسية زي المياه والكهرباء”.

وفي مداخلة هاتفية خلال البرنامج، أوضح المهندس وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن ضخ المياه في المناطق القريبة من محطة ساقية مكي ما زال عند نسبة 50% حتى الآن، بسبب عطل فني جارٍ العمل على إصلاحه.

وأشار عابدين إلى أن الفرق الفنية ما زالت متواجدة داخل محطة ساقية مكي لإصلاح العطل وإعادة المياه إلى معدلات الضخ الطبيعية. وأضاف: “قمنا بدفع 40 سيارة مياه صالحة للشرب إلى المناطق المتضررة، لحين عودة الخدمة تدريجيًا”.

وأكد المتحدث باسم شركتي المياه أن الخط الساخن توقف مؤقتًا عن العمل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي في محطة جزيرة الدهب، مضيفًا: “ماحدش من المسؤولين هيروح بيته قبل ما الأزمة تتحل وتعود المياه للمواطنين بالكامل”.