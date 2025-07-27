أحمد موسى: محاولات تشويه مصر فشلت بعد دخول المساعدات إلى غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حملات تشويه صورة مصر فشلت تمامًا بعد دخول المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

وقال، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، إن هذه الحملات تلقت “ضربة بصاروخ أرض-جو”، رغم الأموال الطائلة التي أنفقت لدعمها خلال الفترة الماضية.

وأشار موسى إلى حالة من الصراخ والعويل أثارتها بعض الأطراف عقب دخول المساعدات، مؤكدًا أن هناك من لا يريد لمصر أن يكون لها وجود أو دور فاعل في المنطقة.

وأضاف أن الشعب المصري يتمتع بدرجة عالية من الوعي، ويدرك جيدًا الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الفلسطينيين في غزة، رغم محاولات مستميتة لتشويه هذا الدور.

واختتم قائلًا: “والله الشعب المصري مش شايفهم.. ده شعب عظيم، عنده وعي هائل، وعارف مين اللي واقف معاه، ومين اللي بيخدم على العدو الصهيوني”.