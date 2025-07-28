عضو بالشيوخ: مصر تقف في خط الدفاع الأول عن غزة

أكد النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر منذ اليوم الأول للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر، تقف في خط الدفاع الأول عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن معبر رفح ظل بوابة الأمل الوحيدة لقطاع غزة على مدار سنوات، وليس فقط خلال الحرب.

وقال النائب خلال تصريحات تليفزيونية، “مصر قدّمت الآلاف من القوافل الإنسانية والطبية والغذائية، وتحملت عبئًا إنسانيًا وأمنيًا وسياسيًا ضخمًا لتخفيف معاناة أهل غزة، وهو موقف ثابت ومبدئي من الدولة المصرية التي لا تساوم على الحقوق الفلسطينية، وترفض المساس بالمدنيين أو تهجيرهم”.

وأشار أبو حرب إلى أن تعطيل المساعدات من الجانب الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في تأخر الإغاثة، موضحًا أن احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا تسبب في تدمير الجانب الفلسطيني من المعبر، ومنع مرور المساعدات، رغم بقاء الجانب المصري مفتوحًا باستمرار.