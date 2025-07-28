غلق جزئي أعلى الدائري أمام طلعة الغاز بالتجمع

أعلنت الإدارة العامة للمرور تنفيذ غلق جزئي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج إلى القاهرة الجديدة، أمام طلعة الغاز بالتجمع الخامس، وذلك بداية من اليوم، بسبب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق ضمن الخطة القومية لتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري.

وأوضحت الإدارة أن الغلق سيكون جزئيًا فقط، حيث سيتم ترك حارة مرورية لمرور السيارات، لضمان استمرار الحركة دون توقف، مؤكدة أن الأعمال ستتم خلال ساعات الليل لتقليل التأثير على السيولة المرورية.

وناشدت الإدارة قائدي المركبات توخي الحذر واتباع التعليمات المرورية واللافتات الإرشادية، كما تم الدفع بالخدمات اللازمة لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل مرور السيارات بمحيط الأعمال.