لسعرات قليلة.. طريقة فطار البيض بالمشروم

قدمت الدكتورة ندى سعيد خبيرة التغذية عبر صفحتها على الفيسبوك، طريقة عمل الأومليت بالمشروم والشيدر لأصحاب الدايت.



وجبة مغذية وسهلة التحضير..

السعرات الحرارية: ٣٥٢ | الكربوهيدرات: ١٠ جم | الدهون: ٢٥ جم | البروتين: ٢٣ جم

المكونات (تكفي شخص واحد):

- ١ ملعقة صغيرة زيت كانولا (أو زيت زيتون)

- ¼ بصلة متوسطة، مفرومة (٨٣ جم)

- ٢ بيضة كبيرة مخفوقة (١١٢ جم)

- ⅔ كوب مشروم مقطع (٥٧ جم)

- ١ أوقية جبنة شيدر قليلة الملح، مبشورة (٢٨ جم)

طريقة التحضير:

١- سخني الزيت في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة. ضيفي البصل والمشروم وشوحيهم لمدة ٥ دقايق لحد ما البصل يبقى طري وشفاف. شيلهم من الطاسة وحطيهم على جنب.

٢- صبي البيض المخفوق في الطاسة واطبخيه لمدة ٣ دقايق. قلبي البيض على الناحية التانية واتركيه لمدة دقيقتين كمان.

٣- ضيفي خليط البصل والمشروم والجبنة على نص الأومليت اطوي النص التاني فوقهم وسيبيه على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد ما الجبنة تسيح.

نصيحة: ممكن تضيفي طبق جانبي من الخضار الطازة أو شريحة توست حبوب كاملة عشان تبقي الوجبة متكاملة.