لسعرات قليلة.. طريقة فطار البيض بالمشروم

قدمت الدكتورة ندى سعيد خبيرة التغذية عبر صفحتها على الفيسبوك، طريقة عمل الأومليت بالمشروم والشيدر لأصحاب الدايت.
وجبة مغذية وسهلة التحضير..
السعرات الحرارية: ٣٥٢ | الكربوهيدرات: ١٠ جم | الدهون: ٢٥ جم | البروتين: ٢٣ جم
المكونات (تكفي شخص واحد):
- ١ ملعقة صغيرة زيت كانولا (أو زيت زيتون)
- ¼ بصلة متوسطة، مفرومة (٨٣ جم)
- ٢ بيضة كبيرة مخفوقة (١١٢ جم)
- ⅔ كوب مشروم مقطع (٥٧ جم)
- ١ أوقية جبنة شيدر قليلة الملح، مبشورة (٢٨ جم)
طريقة التحضير:
١- سخني الزيت في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة. ضيفي البصل والمشروم وشوحيهم لمدة ٥ دقايق لحد ما البصل يبقى طري وشفاف. شيلهم من الطاسة وحطيهم على جنب.
٢- صبي البيض المخفوق في الطاسة واطبخيه لمدة ٣ دقايق. قلبي البيض على الناحية التانية واتركيه لمدة دقيقتين كمان.
٣- ضيفي خليط البصل والمشروم والجبنة على نص الأومليت اطوي النص التاني فوقهم وسيبيه على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد ما الجبنة تسيح.
نصيحة: ممكن تضيفي طبق جانبي من الخضار الطازة أو شريحة توست حبوب كاملة عشان تبقي الوجبة متكاملة.