بأسعار مناسبة.. كيا وهيونداي تشعلان سوق السيارات الكهربائية

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو السيارات الكهربائية الاقتصادية، أعلنت شركتا كيا وهيونداي عن إطلاق مجموعة من الطرازات الجديدة التي تستهدف فئة أوسع من العملاء، وتجمع بين التصميم العصري، والأداء الجيد، والسعر المعقول.

بينما ركزت كيا على التوسع في الفئات الصغيرة والمدمجة، اختارت هيونداي الدخول إلى السوق بنفس الفئة لكن بوتيرة مختلفة.

كيا EV2 وEV3 وEV4: مستقبل كهربائي في متناول الجميع

طرحت كيا مؤخرًا مجموعة سيارات كهربائية بأسعار في المتناول، تضمنت طرازي EV3 وEV4، إلى جانب النموذج التجريبي EV2، الذي من المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج قريبًا.

وتشير توجهات كيا إلى استراتيجية واضحة تستهدف شريحة جديدة من العملاء الذين يبحثون عن سيارات كهربائية مدمجة وعملية دون التضحية بالأناقة أو الابتكار.

تعد EV2 أصغر سيارات كيا الكهربائية، وهي مصممة لتكون خيارًا مثاليًا لسكان المدن، مع تصميم كروس أوفر مدمج، وهيكل عملي، ومواصفات تكنولوجية تواكب تطلعات المستخدمين المعاصرين.

هيونداي تغير المعادلة مع Ioniq 2

في المقابل، اتجهت هيونداي مؤخرًا نحو المركبات الأكبر حجمًا والأعلى سعرًا، مثل Ioniq 6 N وIoniq 9.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة لم تغفل عن سوق السيارات الاقتصادية، حيث رصد مصورو التجسس طرازًا جديدًا يُعتقد أنه Ioniq 2، والذي من المتوقع أن يكون خيارًا كهربائيًا ميسور التكلفة.

تصميم Ioniq 2: هاتشباك مدمجة بطابع عصري

بالرغم من التمويه الكثيف الذي يحيط بالنموذج الأولي، تُظهر الصور ملامح سيارة هاتشباك تقليدية بحجم مقارب لطراز EV2 من كيا.

ومع ذلك، تصنف Ioniq 2 بشكل مختلف من حيث الشكل والتوجه.



يتميز التصميم الأمامي بواجهة عمودية ومدخل هواء سفلي عريض، مع مستشعر زاوي ووحدات إضاءة رفيعة تبرز الشخصية الديناميكية للسيارة.

أما الجانبية، فتبرز سقفًا مائلًا قليلًا وخط حزام منحني يُضفي طابعًا رياضيًا، في مقابل نوافذ علوية بزوايا محددة تعكس الحداثة.



زودت السيارة النموذجية بعجلات متوسطة الحجم مُغطاة بإطارات Hankook iON GT، وهي إطارات صيفية صُممت خصيصًا للسيارات الكهربائية المدمجة.

الجزء الخلفي للسيارة يبدو أقصر مما يظهره التمويه، ويرجح أن تحمل Ioniq 2 مؤخرة مستقيمة ومصدًا بسيطًا، بالإضافة إلى مصابيح خلفية LED ونافذة خلفية ذات تصميم زاوي، مما يمنح السيارة طابعًا حضريًا أنيقًا.

رغم عدم توفر معلومات مؤكدة حول المواصفات، يعتقد أن Ioniq 2 ستعتمد على منصة E-GMP الكهربائية المعيارية العالمية، وهي المنصة ذاتها التي تستخدمها سيارات كيا EV2 وEV3.

وتشير التقديرات إلى أنها ستزود ببطارية بسعة 58.3 كيلوواط/ساعة، إلى جانب محرك أمامي بقوة 201 حصانًا (150 كيلوواط).

نقلة نوعية في سوق السيارات الكهربائية المدمجة

مع دخول طرازات مثل EV2 وIoniq 2 إلى ساحة المنافسة، تحدث كيا وهيونداي تحولًا جذريًا في سوق السيارات الكهربائية.

إذ توفر هذه الطرازات تجربة كهربائية متطورة بسعر في متناول فئات أوسع من المستهلكين، مما قد يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية على نطاق عالمي.

