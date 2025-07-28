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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالصحافة تعلن عن غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، في إطار دعم المشاركة العمالية الفعالة وضمان ممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثليهم.

وأكد البدوي - خلال تصريحات له اليوم، أن غرفة العمليات ستعمل على مدار الساعة خلال أيام التصويت، المقررة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي 4 و5 أغسطس 2025 ، لافتا إلى أن الغرفة تهدف إلى الإشراف على جهود التوعية وتنظيم المشاركة ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وشدد على حرص النقابة على دعم المشاركة الإيجابية دون التدخل في اختيارات الأعضاء، احترامًا لحرية التصويت وحق العمال في التعبير عن إرادتهم.

وأوضح أن الغرفة المركزية ستتلقى تقارير منتظمة من اللجان النقابية بالمحافظات، لضمان التنسيق الكامل إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية في المحافظات لدعم جهود المتابعة.

ونوه البدوي بأن النقابة العامة تستعد لإطلاق حملات توعوية موسعة عبر لجانها المختلفة لتعريف العاملين بأهمية مجلس الشيوخ ودوره في صياغة السياسات العامة، وإبراز تأثير المشاركة الانتخابية على مستقبلهم المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لتيسير مشاركة الأعضاء من خلال نشر الوعي، وتنظيم فعاليات ولقاءات للتوعية، ومتابعة العملية الانتخابية ميدانيًا وعلى كافة المستويات التنظيمية.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن دور النقابات لا يقتصر على التصويت، بل يشمل التوعية والتنظيم والدعم والمراقبة، بما يعزز التمثيل الحقيقي للعمال ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.

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