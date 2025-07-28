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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا تتجاهلها.. علامات في العين قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

سرطان العين
سرطان العين
ريهام قدري

العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية وأهمية، فهي نافذتنا إلى العالم، وأي خلل فيها قد يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة. 

وعلى الرغم من أن سرطانات العين تُعد نادرة نسبياً، فإنها قد تكون خطيرة إذا لم تُكتشف في وقت مبكر.

 يكمن التحدي الأكبر في أن أعراض سرطان العين قد تكون خفية أو تُشبه مشكلات بصرية شائعة، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج. وفي هذا الموضوع، نسلّط الضوء على أبرز العلامات التحذيرية المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان العين، لنساعد على رفع مستوى الوعي وتشجيع الفحص الطبي المبكر.

إليك الأعراض المبكرة لسرطان العين التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة وتستدعي الفحص الفوري من طبيب عيون مختص:

 أعراض مبكرة شائعة لسرطان العين:

1. عدم وضوح الرؤية أو ضعف مفاجئ في الإبصار

مثل رؤية ضبابية، أو صعوبة في الرؤية الدقيقة، أو تغير في مجال الرؤية.

2. رؤية ومضات من الضوء أو أجسام طافية (ذبابة طائرة)

تشبه النقاط السوداء الصغيرة أو الخيوط التي تتحرك في مجال الرؤية.

3. بقعة داكنة تنمو على قزحية العين (الجزء الملون)

أحيانًا قد تكون غير مؤلمة لكن يلاحظ تغير شكل أو لون.

4. فقدان جزئي للرؤية

خاصة في جانب من مجال الرؤية.

5. نتوء أو كتلة على العين أو الجفن

وقد تكون مصحوبة باحمرار أو انتفاخ أو ألم بسيط.

6. تغير في وضع أو حركة العين (حول مفاجئ)

خاصة عند الأطفال (في حالة الورم الأرومي الشبكي).

7. ألم في العين (نادراً)

السرطان في مراحله المبكرة غالباً غير مؤلم، لكن الألم قد يظهر في المراحل المتقدمة.

8. اتساع حدقة واحدة دون استجابة للضوء

أو اختلاف في حجم الحدقتين.

بعض هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن حالات غير سرطانية مثل الانفصال الشبكي أو التهابات، لكنها تظل مؤشراً مهماً لزيارة الطبيب.

سرطان العين قد يصيب أجزاء مختلفة مثل: القزحية، الشبكية، أو الوريد المشيمي، وكل نوع له أعراض خاصة.

المصدر health  line 

العين سرطان العين سرطان السرطان

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