التعليم ترشح قائمة كتب جديدة لـ"انجليزي المستوى الرفيع" بمدارس اللغات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمديريات التربية والتعليم ، قائمة بأسماء كتب اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع التي تم الموافقة على ترشيح تدريسها بمدارس اللغات ( الرسمية لغات - الخاصة لغات ) العام المقبل ، بعد تطوير مادة اللغة الانجليزية

يأتي ذلك حرصا من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة التعليمية ومواكبة التطورات وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات على كافة الجهات العاملة في مجال التعليم وفي إطار التعاون المشترك بين الجهات المختصة على تنظيم أوضاع العمل في هذا الشأن بما يكفل سرعة إنجازه واعمالا لقواعد الاختصاص وما جاء بالقرارات الوزارية المنظمة

وكان قد وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف في مقر جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة خطاب نوايا بين الوزارة وجامعة كامبريدج، أحد أعرق الجامعات في العالم، والتى تتمتع بخبرة متميزة فى تدريس اللغة الانجليزية كلغة ثانية في عدد كبير من الدول حول العالم.

ويتيح خطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم وجامعة كامبريدج الإسهام بشكل ملموس فى بناء قدرات السادة معلمي اللغة الانجليزية، وتطوير مناهج اللغة الإنجليزية وأسلوب تدريسها بشكل سلس ومتدرج، وبما يمكن الطلاب، مع اختلاف مستوياتهم، من تعلم الأسس السليمة واكتساب اللغة الانجليزية.

مناهج وطنية تملكها وزارة التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن الوزارة تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجريت مؤخرًا كشفت عن وجود نسبة من الطلاب يعانون من صعوبات في (القرائية)، كما أظهرت أن بعض أجزاء المناهج تتسم بالتعقيد، موضحا أن الوزارة تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إعداد مناهج جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمصرية، إلى جانب دور نشر وطنية، مؤكدًا أن هذه المناهج الجديدة وطنية بالكامل وتملكها حصريًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.