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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر السعودي يحسم صفقة جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي

جواو فيليكس
جواو فيليكس
منتصر الرفاعي

حسم نادي النصر السعودي التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، وفقًا لما كشفت عنه شبكة "أبولا" البرتغالية.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن فيليكس وقع عقدًا يمتد لموسمين مع النصر، على أن يحصل على 35 مليون يورو سنويًا، ليصبح من بين أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ الدوري السعودي.

ووصل اللاعب البرتغالي مساء الأحد إلى معسكر الفريق في النمسا، تمهيدًا للانخراط في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي ميلان الإيطالي قد أعلن نهاية يونيو الماضي رحيل فيليكس عن صفوفه عقب انتهاء فترة إعارته من تشيلسي، حيث انضم إلى الروسونيري في يناير 2025 على سبيل الإعارة.

جواو فيليكس النصر السعودي تشيلسي

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