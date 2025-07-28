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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مؤتمر جماهيري بملوي لدعم الجبهة الوطنية بانتخابات الشيوخ

مؤتمر جماهيري بملوي في المنيا لدعم الجبهة الوطنية
مؤتمر جماهيري بملوي في المنيا لدعم الجبهة الوطنية

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا أكبر مؤتمر جماهيري  لحزب الجبهة الوطنية  لدعم الدكتور محمد صلاح البدري، مرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من قيادات الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وسط تفاعل شعبي كبير من أبناء المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة دعمًا لمسيرة الدولة المصرية واستقرارها.

أكد عمرو غلاب، أمين مساعد الحزب بمحافظة المنيا  أن حزب "الجبهة الوطنية" وُلد عملاقا بكوادره المؤهلة لخدمة الوطن، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة الشائعات عبر الوعي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

يأتي هذا المؤتمر في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، والتعريف برؤية الحزب وبرامج مرشحيه، مع التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة وعصرية.

وأعرب الدكتور محمد صلاح البدري، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، عن شكره للحضور الكبير، موجهًا التحية لكل ضابط وجندي أسهموا في دحر الإرهاب، ومؤكدًا أن العملية الديمقراطية تتطلب مناخًا مستقرًا، وهو ما تحقق بفضل تضحيات أبناء الوطن.

وقال: "حزب الجبهة الوطنية انطلق بقوة، ونجح في ضم كوادر متميزة في مختلف المجالات. الرهان الحقيقي هو على الشارع، وعلى الشباب الذين يثبتون دومًا قدرتهم على التغيير".

وأضاف: "نحن نعمل لصالح المواطن، بعيدًا عن أي اصطفافات سياسية شكلية".

وأكد اللواء قاسم حسين، أمين أمانة التواصل الجماهيري المركزية بالحزب، أن الجبهة الوطنية حريصة على تقديم مرشحين يمثلون الشعب بمختلف فئاته، مشيرًا إلى أن تحقيق تطلعات المواطنين وتمكين المرأة والشباب هو من أولويات الحزب في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدوره، شدد اللواء أحمد ضيف صقر، أمين أمانة الأزمات والتدخلات العاجلة بالحزب، على أن المشاركة في الانتخابات استحقاق وطني، خصوصًا في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات، ما يستوجب الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية.

وفي السياق نفسه، قال اللواء رفعت قمصان، نائب أمين الأمانة الفنية المركزية، إن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب بفضل وحدة الصف الداخلي، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي الشعب وتقديره لمسؤولياته، في ظل متابعة دولية دقيقة لهذا الاستحقاق.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، أمين مساعد أمانة الصحة والسكان المركزية بالحزب، أن النزول والمشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية لكل مواطن حريص على استقرار بلاده.

كما أشار حسن سعد سند، أمين مساعد أمانة التواصل الجماهيري بالحزب، إلى أن مصر تواجه تحديات كبرى تستوجب وحدة الصف والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية المقبلة.

وقال أحمد الجعلي، أمين مساعد أمانة العضوية المركزية بالحزب، إن الحضور الجماهيري الكبير دليل على ثقة الشارع في الحزب ومرشحيه، الذين يتمتعون بخبرات تؤهلهم لتمثيل المواطن المصري خير تمثيل.

ومن جانبه، قال عمرو الحصري، أمين تنظيم الحزب بالمنيا، إن المؤتمر يعكس حجم التأييد الشعبي للحزب، لافتًا إلى أن مرشحي "الجبهة الوطنية" يحظون بزخم كبير نظرًا لما يضمه الحزب من قامات سياسية وطنية، موجهًا الشكر لرئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار.

واختتم مصطفى فتحي، أمين مساعد المحافظة، بالتأكيد على أن حجم الحشد في المؤتمر يعكس مكانة الحزب المتنامية في الشارع، وثقة المواطنين في قدرته على تمثيلهم وتحقيق مالهم.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية محمد صلاح البدري القائمة الوطنية من أجل مصر

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