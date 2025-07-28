معسكر مشترك بين مصر والسعودية استعدادًا للبطولة الإفريقية للبوتشيا

دخل منتخب مصر للبتوشيا، في معسكر مشترك مع نظيره المنتخب السعودي، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض البطولة الإفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم بكوريا 2026.

وتنظم مصر البطولة الإفريقية في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وبدأ المعسكر يوم الأربعاء، ويستمر حتى 28 من الشهر ذاته على صالة الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

ويشهد المعسكر تدريبات مكثفة بين المنتخبين لتبادل الخبرات وزيادة الاحتكاك والذي بدوره يرفع من مستوى الفريقين لتحقيق نتائج مميزة في البطولات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض البطولة الإفريقية التي تشهد مشاركة 5 دول هم، تونس، ليبيا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة بداية من يوم 28 يوليو الجاري، ويتم التدريب يومي 28/29، على أن يتم التصنيف وفحص الأدوات 29 يوليو، وفي ذات اليوم مساءً ينطلق حفل الافتتاح.

وتنطلق المنافسات بداية من 30 يوليو، حتى حفل الختام 2 أغسطس، وفي اليوم التالي بداية مغادرة الوفود المشاركة.

ويأتي إسناد البطولة الإفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد أدم، بسبب ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.