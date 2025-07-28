قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع عاجل بين بيراميدز والفيفا بشأن كأس الإنتركونتيننتال
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الناجحين في الثانوية.. ويعلن بدء التسجيل لاختبارات القدرات
وزير الدفاع الإسرائيلي لإيران: نستعد لمفاجأتكم مرة أخرى
حكاية المهندسة نورزاد والوفاة الصادمة .. وأول رد من الصحة
رئيس اقتصادية قناة السويس: نتطلع للتعاون مع سنغافورة في قطاعات متنوعة
الزمالك يحذف زيزو.. تصرف مفاجئ يشعل جدلا واسعا
سب وألفاظ ومد إيد .. شقيقة منة عرفة في قسم شرطة أكتوبر لسبب صادم
الحكومة الألمانية: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة
عماد الدين حسين: إسرائيل تُفشل جهود الإغاثة لتجويع غزة.. ومصر تواجه المخطط
35 مليون دولار في 9 شهور.. خزينة الأهلي تنتعش قبل انطلاق الدوري
بدون إصابات.. انفجار مسيرة مفخخة في أربيل
أول ظهور للسيدة فيروز في عزاء نجلها.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على طموحات محمد عبدالله مع الأهلي

محمد عبدالله
محمد عبدالله
عبدالحكيم أبو علم

عبر محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بمشاركته في معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس على مدار الأيام الماضية.

وقال محمد عبدالله، إنه استفاد بشدة من هذه الفترة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وتحدث عبد الله للموقع الرسمي ومنصات النادي .

وأضاف: «الحمد لله على ثقة الجهاز الفني بضمي للمعسكر، والحمد لله كنت موفقًا، وتمكنت من تسجيل أول أهدافي مع الفريق الأول في مباراة الملعب التونسي الودية، وأود أن أشكر اللاعبين الكبار على دعمهم ومساندتهم باستمرار داخل الملعب وفي التدريبات، مما ساعدني على الدخول في أجواء الفريق بشكل سريع.. وعمومًا المعسكر كان ناجحًا للغاية وخضنا مباريات قوية استفدنا منها كثيرًا والجهاز الفني منحنا الثقة والدعم اللازم".

وأوضح: "كل اللاعبين كانوا يعملون بجدية وتركيز شديد، والجميع ظهر بمستوى مميز في المباراتين الوديتين، وهذا الأمر منحنا دفعة كبيرة للاستعداد لخوض منافسات الموسم المقبل بشكل قوي، وللفوز بكل الألقاب". 

وعن قيام الجهاز الفني بالدفع بعدد من اللاعبين الشباب قال: "الحمد لله نحن نتدرب بشكل جيد ونبذل أقصى ما لدينا، والجهاز الفني يتعامل معنا بثقة كبيرة ويشجعنا دائمًا ويساعدنا على التطوير في الأداء ويمنحنا الفرصة لإثبات أنفسنا مما يدفعنا بقوة للاجتهاد بشكل مستمر وللحفاظ على هذه الثقة".
وشدد محمد عبد الله، أنه يسعى لاكتساب الخبرات بأسرع وقت، وقال: "ما زلت في بداية مشواري وأتعلم كل يوم من اللاعبين الكبار، وأستمع لكل نصائحهم وأحاول تطبيقها داخل الملعب، كما أحرص دائمًا على الالتزام الشديد بتعليمات الجهاز الفني".

وعن طموحه مع الأهلي قال: "أتمنى أن أصبح من الهدافين التاريخيين للنادي، كما أطمح في قيادة الفريق في المستقبل.. هذا طموحي، وأسعى لتحقيقه بالعمل والجهد والاجتهاد".  

النادي الأهلي أخبار النادي الأهلي محمد عبدالله الاهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

محمد عبدالله

تعرف على طموحات محمد عبدالله مع الأهلي

EFA

فى اليوم الثانى لاختبار اللياقة البدنية.. نجاح 28 حكما و13 مساعدًا

بلال عطية

موهبة الأهلي تبدأ مشوارها في شوتجارت الإلماني

بالصور

حكاية المهندسة نورزاد والوفاة الصادمة .. وأول رد من الصحة

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمي من جلطات القلب

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب

بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

لانزانتي
لانزانتي
لانزانتي

رينج روفر تتخلى عن الشنطة الأمامية في سيارتها الكهربائية الجديدة

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد