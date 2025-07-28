محافظ أسوان يتابع نتائج حملات ضبط مليون و500 ألف لتر سولار

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نتائج الحملات المتتالية التى قامت بها الهيئة المصرية العامة للبترول ، من خلال اللجنة المركزية للرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين لإحكام الرقابة على عمليات النقل والتداول وتوفير المواد البترولية للمواطن، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية .

وقدم المحافظ، شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، وأيضاً للمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء اللجنة المركزية التى ضمت المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية ، والمهندس خالد على يوسف ، وعبد الناصر كامل ، والمختصين بمديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، وحامد عبد الحميد مفتش الرقابة التجارية بالمديرية .

وفى هذا الإطار توجهت اللجنة المختصة بالتنسيق مع مديريه تموين بأسوان للمرور على بعض محطات الوقود وأوكار تهريب المنتجات البترولية حيث أسفرت جهود اللجنة فى ضبط مليون و 500 ألف لتر شملت تحرير محضر لإحدى محطات الوقود تحت رقم 1875 جنح مركز إدفو للتلاعب فى المنتجات البترولية بكميات وصلت لحوالى مليون و 400 ألف لتر .

الحملات المتتالية

كما تم تحرير محضر لمحطة وقود أخرى حمل رقم 1874 جنح إدفو وذلك لتجميع كميات من المواد البترولية وصلت إلى 100 ألف لتر منتج سولار مجهولة المصدر بغرض التلاعب والبيع بالسوق السوداء .

وفى نفس السياق، تم رصد أوكار تجميع وبيع المنتجات البترولية المتحصل عليها بطرق غير شرعية بمنطقه الحكروب بمدينة أسوان حيث تم ضبط كمية 1800 لتر سولار معبأ بغرض التهريب ، وتم تحرير المحضر رقم 7245 جنح أسوان ثانى بها ، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للوقوف على تطبيق عناصر المنظومة الجديدة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية وذلك بتفقده لمقر اللجان الطبية والعلاجية ( القومسيون الطبى ) ، والذى تم نقله إلى وحدة الخزان شرق الواقعة أسفل محور وكبرى بديل خزان أسوان .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة متواصلة من الجهود المكثفة يتم تنفيذها على أرض الواقع لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها بداية يوليو الجارى كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى محافظة أسوان ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .