قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أوجه نداءً للجميع ببذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة
آن للحرب أن تنتهي..الرئيس السيسي: الظروف داخل غزة أصبحت مأساوية والوضع لا يطاق
الرئيس السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميا
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة
بحضور وزير الشباب.. تدشين مبادرة وطن بلا سموم لمكافحة الإدمان
الواحدة بـ50 ألف جنيه.. حكاية أغلى مانجو فى العالم
هدفنا وقف الحرب.. الرئيس السيسي: عدد كبير من شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة
الرئيس السيسى: لا يمكن منع دخول المساعدات للأشقاء بغزة من خلال معبر رفح
القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
الرئيس السيسي: أوجه نداء خاص للرئيس ترامب لأنه هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات
مأساة في أرمنت بالأقصر.. طفل ينهي حياته بسبب شعوره بالوحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج حملات ضبط مليون و500 ألف لتر سولار

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نتائج الحملات المتتالية التى قامت بها الهيئة المصرية العامة للبترول ، من خلال اللجنة المركزية للرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين لإحكام الرقابة على عمليات النقل والتداول وتوفير المواد البترولية للمواطن، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية .

وقدم المحافظ، شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، وأيضاً للمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء اللجنة المركزية التى ضمت المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية ، والمهندس خالد على يوسف ، وعبد الناصر كامل ، والمختصين بمديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، وحامد عبد الحميد مفتش الرقابة التجارية بالمديرية .

وفى هذا الإطار توجهت اللجنة المختصة بالتنسيق مع مديريه تموين بأسوان للمرور على بعض محطات الوقود وأوكار تهريب المنتجات البترولية حيث أسفرت جهود اللجنة فى ضبط مليون و 500 ألف لتر شملت تحرير محضر لإحدى محطات الوقود تحت رقم 1875 جنح مركز إدفو للتلاعب فى المنتجات البترولية بكميات وصلت لحوالى مليون و 400 ألف لتر .

الحملات المتتالية

كما تم تحرير محضر لمحطة وقود أخرى حمل رقم 1874 جنح إدفو وذلك لتجميع كميات من المواد البترولية وصلت إلى 100 ألف لتر منتج سولار مجهولة المصدر بغرض التلاعب والبيع بالسوق السوداء .

وفى نفس السياق، تم رصد أوكار تجميع وبيع المنتجات البترولية المتحصل عليها بطرق غير شرعية بمنطقه الحكروب بمدينة أسوان حيث تم ضبط كمية 1800 لتر سولار معبأ بغرض التهريب ، وتم تحرير المحضر رقم 7245 جنح أسوان ثانى بها ، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للوقوف على تطبيق عناصر المنظومة الجديدة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية وذلك بتفقده لمقر اللجان الطبية والعلاجية ( القومسيون الطبى ) ، والذى تم نقله إلى وحدة الخزان شرق الواقعة أسفل محور وكبرى بديل خزان أسوان .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة متواصلة من الجهود المكثفة يتم تنفيذها على أرض الواقع لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها بداية يوليو الجارى كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى محافظة أسوان ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

ترشيحاتنا

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

جماهير الترجي- أرشيفية

الجماهير اقتحمت الملعب.. الغاء مباراة المصري والترجي التونسي بسبب أحداث شغب

محمد صلاح

3 مرات فقط.. متي يحمل محمد صلاح شارة القيادة؟

بالصور

بفستان ملون.. بشرى تخطف الأنظار بلوك جديد

\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد

حكاية المهندسة نورزاد والوفاة الصادمة .. وأول رد من الصحة

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمي من جلطات القلب

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب

بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

لانزانتي
لانزانتي
لانزانتي

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد