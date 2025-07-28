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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| الاستعداد لانتخابات الشيوخ.. ومتابعة منظومة التأمين الشامل ومشروعات مياه الشرب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 27/7/2025 أحداث متنوعة .

تعمل محافظة أسوان على قدم وساق، من أجل تهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومى 4 و 5 أغسطس المقبل .

وشدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى.

https://www.elbalad.news/6647385

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال لمتابعة جهود تحسين الأداء ورفع الكفاءة بالمحطة بما ينعكس على إنتظام تدفق مياه الشرب بالشكل المطلوب بالمحطة التى تنتج 1600 لتر / ثانية بما يعادل قدرة 136 ألف م2 / يوم لتخدم أكثر من 60 % من سكان مدينة أسوان .

فيما قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للإنجازات التى تمت فى وقت قياسى بقطاع مياه الشرب لتحسين جودة المياه وتوافرها بالكميات المناسبة داخل المناطق الساخنة ، وهو الذى يأتى ضمن حزمة من المشروعات الخاصة بالخطة العاجلة لإستدامة مياه الشرب بمدينة أسوان .

https://www.elbalad.news/6647377

جهود متنوعة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة من ندوات التوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

وجاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الجهود للتجهيز والإستعداد للإستحقاقات الدستورية القادمة. 

https://www.elbalad.news/6647573

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى يقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر ، والتى تمثلت فى العمل فى رصف المسافة الممتدة من طريق مطار أسوان وصولاً إلى الطريق الصحراوى الغربى بطول 8 كم بنظام ( F.D.R ) .

وهو الذى يتواكب معه تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وإعادة الشئ لأصلة بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة فى الوصلة من مدخل مدينة أسوان وحتى أمام كوبرى أسوان الملجم أمام قرى أبو الريش ، فضلاً عن إصلاح بعض العيوب بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية بنبان بطول 150 متر .

https://www.elbalad.news/6647580

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى للوقوف على ما تم تقديمة من جهود مكثفة مبذولة وملموسة على مدار الأيام الماضية بالقطاع الصحى والمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل ، مع متابعة آلية تلقى الشكاوى والإستفسارات الواردة للمحافظ من أجل توفير الخدمة والرعاية الصحية المتكاملة للمواطن الأسوانى بالجودة العالية داخل الصروح الطبية. 


https://www.elbalad.news/6647569

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