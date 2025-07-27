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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رصف الطرق الرئيسية بأسوان لتأمين سير المواطنين والحد من حوادث الطرق

جهود رصف الطرق بأسوان
جهود رصف الطرق بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى يقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر ، والتى تمثلت فى العمل فى رصف المسافة الممتدة من طريق مطار أسوان وصولاً إلى الطريق الصحراوى الغربى بطول 8 كم بنظام ( F.D.R ) .

وهو الذى يتواكب معه تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وإعادة الشئ لأصلة بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة فى الوصلة من مدخل مدينة أسوان وحتى أمام كوبرى أسوان الملجم أمام قرى أبو الريش ، فضلاً عن إصلاح بعض العيوب بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية بنبان بطول 150 متر .

رصف الطرق

وأشاد المحافظ بهذه الجهود التى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين حركة سيرهم والحد من حوادث الطرق ، وذلك بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة .

فيما واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة من ندوات التوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

وجاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الجهود للتجهيز والإستعداد للإستحقاقات الدستورية القادمة. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن هذه الندوات تأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها المجلس بمختلف القرى والنجوع برعاية محافظ أسوان للمساهمة فى تمكين المرأة وتعزيز دورها فى الحياة السياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية حيث تم تنظيم إحدى الندوات بديوان عام المحافظة ، وقام بإلقاؤها الدكتور زينب طه عضو المجلس .

ولفتت إلى أن تنظيم هذه الندوات التوعوية وورش العمل التى يشارك فيها الرائدات داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة يأتى تحت عنوان " معاً بالوعى نجميها – صوتك هيفرق " . 

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