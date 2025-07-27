قومى المرأة بأسوان: ندوات لتشجيع السيدات والفتيات للمشاركة بإنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة من ندوات التوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

وجاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الجهود للتجهيز والإستعداد للإستحقاقات الدستورية القادمة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن هذه الندوات تأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها المجلس بمختلف القرى والنجوع برعاية محافظ أسوان للمساهمة فى تمكين المرأة وتعزيز دورها فى الحياة السياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية حيث تم تنظيم إحدى الندوات بديوان عام المحافظة ، وقام بإلقاؤها الدكتور زينب طه عضو المجلس .

ولفتت إلى أن تنظيم هذه الندوات التوعوية وورش العمل التى يشارك فيها الرائدات داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة يأتى تحت عنوان " معاً بالوعى نجميها – صوتك هيفرق ".

انتخابات

وإستهدفت التركيز على أهمية العملية الإنتخابية وتوضيح الفروق الجوهرية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث الإختصاصات والدور التشريعى والرقابى ، بالإضافة إلى التوعية بحسن إختيار المرشحين الحقيقيين أصحاب الكفاءة والبرامج الواقعية التى تخدم مصالح المواطنين وتعزز جهود وعمليات التنمية الجارية داخل المحافظة.

فضلاً عن التأكيد على مجموعة من الرسائل التى تشجع على ضرورة النزول والمشاركة الفعلية فى الإنتخابات بإعتبارها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً ، والحرص للنزول والتصويت لمن يستحق من المرشحين حيث يتم تطبيق معايير النزاهة والكفاءة والخبرة لتحقيق الصالح العام وخدمة مواطنى أسوان على الوجه الأكمل .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى يقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر ، والتى تمثلت فى العمل فى رصف المسافة الممتدة من طريق مطار أسوان وصولاً إلى الطريق الصحراوى الغربى بطول 8 كم بنظام ( F.D.R ).

وهو الذى يتواكب معه تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وإعادة الشئ لأصلة بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة فى الوصلة من مدخل مدينة أسوان وحتى أمام كوبرى أسوان الملجم أمام قرى أبو الريش ، فضلاً عن إصلاح بعض العيوب بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية بنبان بطول 150 متر .