الزمالك يدرس التعاقد مع الروماني أندرية كورديا في صفقة انتقال حر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اهتمام من قبل إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع الجناح الروماني أندرية كورديا، لاعب فريق الطائي السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك في ظل بحث النادي عن تدعيم صفوف الفريق الأول بعناصر هجومية مميزة استعدادًا للموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب متاح في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الطائي وعدم انضمامه لأي نادٍ حتى الآن.

ويبلغ كورديا من العمر 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح، وقد تم ترشيحه لإدارة الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وتقوم اللجنة الفنية بالنادي حاليًا بدراسة السيرة الذاتية ومباريات اللاعب تمهيدًا لحسم موقف التعاقد معه.