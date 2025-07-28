محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير أمن المنوفية الجديد ويؤكد علي التعاون الدائم والوثيق

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، التهنئة للواء علاء الدين الجاحر على توليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية - مديراً لأمن المنوفية ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مديرية الأمن يرافقه اللواء عبد الله الديب سكرتير عام المحافظة ، اللواء أحمد خيري مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية لمدير أمن المنوفية الجديد ومتمنياً له دوام التوفيق ، مؤكداً على عمق الشراكة والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق تطلعات المواطنين، مشيدًا بالدور الوطني البارز الذي يقوم به رجال الشرطة في فرض الانضباط، وتطبيق القانون، وصون أمن واستقرار المجتمع، وذلك تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد اللقاء ، بحث ومناقشة آليات التعاون وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

من جانبه ، أعرب مدير أمن المنوفية الجديد عن خالص سعادته وتقديره لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانضباط الأمني بكافة أرجاء المحافظة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ومؤكدا علي التعاون الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .