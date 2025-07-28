محافظ أسوان يكرم "إبتسام محمد" الخامسة على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الطالبة إبتسام محمد فوزى الخامسة على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبى " ذوى البصيرة " بمجموع درجات 496 درجة بنسبة 90.18 % بمعهد فتيات الصعايدة ومقيمة بعزبة المصرى الكلح غرب التابعة لمركز إدفو .

وقام المحافظ بإهداء الطالبة إبتسام شهادة تقدير ودرع المحافظة، وأيضاً مكافأة مالية تقديراً لتفوقها الدراسى ، وتحفيزاً لها لإستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى ، مشيداً بهذا التفوق الذى حققته أبنة أسوان ، وتفوقها بعزيمة وإصرار وتحدى لتحول إعاقتها إلى حافز ودافع قوى ، وتحصد هذا المركز المتقدم ، وتصبح من أوائل الثانوية الأزهرية ، ولتكون بذلك نموذج مشرف يحتذى به ، ونفتخر ونعتز به ، وهو الذى يدفعنا للوقوف بجانبها وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لها لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق .

جاء ذلك فى حضور والد الطالبة إبتسام ، والذى أعرب عن فرحته وسعادته بتكريم محافظ أسوان لأبنته مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى للمحافظ ، وحرصه على تكريم بنت من بنات المحافظة ليعطى لها ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشوارها التعليمى والتفوق .

ولفت إلى أن أبنته ترغب فى الإلتحاق بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، وخاصة أنها موهوبة فى الإنشاد الدينى والإلقاء ، وحصدت المركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الإنشاد الدينى للأزهر الشريف ، كما حصلت على المرتبة الثانية على الجمهورية فى الإعراب بمسابقة رواد اللغة العربية .

وفى لمسة وفاء وتقديراً من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرحلة كفاح مشرفة للسيدة فاطمة على محمد 76 عاماً .

فقد حرص على تكريمها بمنحها شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية وذلك لإصرارها على تحقيق حلمها بأن تكون " قاهرة للأمية " ، وتتمكن من القراءة والكتابة ، ولتصبح بذلك نموذجاً نفتخر به وقدوة حسنة لأبنائنا من الشباب فى بذل قصارى الجهد لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس بما ينعكس عليهم وعلى أسرهم بالإيجاب .

وأشاد المحافظ بما حققته السيدة فاطمة على من نجاح وتفوق بإجتيازها لإمتحان محو الأمية رغم تقدمها فى العمر ، لتعطى رسالة لأبنائنا بأن الأحلام تتحقق بالجد والإجتهاد والمثابرة .