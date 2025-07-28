ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية من الجيم

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعهيا صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جذابة من الجيم مرتدية تيشيرت كت باللون الأسود نسقت معه بنطلون رياضي بنفس اللون، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.



أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.