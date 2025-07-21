قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض ملحوظ .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالبورصة والأسواق
هل رفع اليدين عند الدعاء ومسح الوجه واجب؟.. دار الإفتاء تجيب
سليم سحاب: تدريب المواهب بوابتي إلى الاحتراف.. ونفقد تراثا موسيقيا لا يقدر بثمن
فحوصات طبية في ألمانيا.. مكتب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية
دعاء الهداية لشخص.. هل يجوز تخصيصه باسم معين؟
أستاذ علاقات دولية: مصر والسعودية تتدخلان للحفاظ على وحدة الدول
هجوم سيبراني عالمي يضرب مؤسسات أمريكية بسبب ثغرة في أنظمة مايكروسوفت
قيام الليل قبل أذان الفجر بأقل من ساعة.. هل فاتك ثوابه؟
شر العين.. رانيا محمود ياسين تطمئن الجمهور على صحة محمد رياض
علي جمعة يكشف فضل خواتيم سورة البقرة.. 3 كنوز لقراءتها
أكبر سعر دولار في البنوك اليوم 21-7-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أسود جذاب

ياسمين صبري
ياسمين صبري
يمنى عبد الظاهر

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة وأنيقة، حيث شاركت صورا لها عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .


وظهرت ياسمين صبري مرتدية فستانا أسود طويلا بتصميم القط"، الذي تميز بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها الرشيق.

أكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود مزين بتفاصيل لامعة واعتمدت ياسمين مكياجا ناعما بأحمر شفاه بلون نيود هادئ، وتركت شعرها بطريقة الضفيرة بعفوية على كتفيها.

أحدث أعمال ياسمين صبري
فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

أحدث أعمال ياسمين صبري فيلم المشروع X إياد نصار أحمد غزي مريم الجندي وهنا الزاهد ومصطفى غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

أحمد موسى

أحمد موسى يعلق على تصفية خلية إرهابية تابعة لحركة "حسم".. بث مباشر

مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

قطارات السكك الحديدية

قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

ترشيحاتنا

الشناوي

بمعيار المرونة الحركية.. حارس الزمالك السابق يهاجم الشناوي ويشيد بشوبير

وسام ابو علي

لاعب الأهلي السابق: الجمهور تعامل مع أزمة وسام أبو علي بالعاطفة

أحمد فتوح

أيمن منصور: ما فعله أحمد فتوح طبيعي.. ابننا في الأول والآخر

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد