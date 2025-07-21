ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أسود جذاب

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة وأنيقة، حيث شاركت صورا لها عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .



وظهرت ياسمين صبري مرتدية فستانا أسود طويلا بتصميم القط"، الذي تميز بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها الرشيق.

أكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود مزين بتفاصيل لامعة واعتمدت ياسمين مكياجا ناعما بأحمر شفاه بلون نيود هادئ، وتركت شعرها بطريقة الضفيرة بعفوية على كتفيها.

أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.