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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاراتيه يواصل التحليق الإفريقي بـ 36 ميدالية متنوعة

الكاراتيه المصري
الكاراتيه المصري
حسن العمدة

يواصل الكاراتيه المصري سلسلة إنجازاته في المحافل الدولية بعد اعتلائه صدارة جدول ترتيب البطولة الإفريقية التي أقيمت في أبوجا بنيجيريا.
برهن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي بأن العمل متواصل داخل الاتحاد من أجل رفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية وهو ما تحقق خلال البطولة الإفريقية.


توج منتخب الكاراتيه بعدد 36 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 24 ذهبية، و7 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات، متقدمة على كل من المغرب والسنغال والجزائر على الترتيب ليؤكد الفراعنة ريادتهم على الصعيد الإفريقي 
وشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 47 لاعبًا ولاعبة وهم كل من: مصطفى رفعت، زياد الغريب، علي الصاوي، عبد الله ممدوح، عمر أشرف، طه طارق، عبد الله هشام، عادل حسن، عبد الرحمن محمد، طارق فتحي، آدم أحمد، محمود تامر، معاذ إبراهيم، محمد غالي، يوسف صابر، فؤاد غالب، بلال شاكر، محمد جمال، أنس مجدي، كريم زغلول، معاذ السقا، حاتم سالم، جمال محروس، ومحمد شريف.


أما قائمة اللاعبات فتضم: آية هشام، ريهام أحمد، أحلام حمدي، نورسين كمال، هدير عبد المنعم، منة شعبان، أسماء مجدي، جنى خميس، هنا هاني، جنى محمد، حبيبة عيسى، أسماء محمد، لمار موسى، آلاء أحمد، ملك مؤمن، نورا أحمد، حبيبة مصطفى، ياسمين أحمد، رؤى الطاهر، ريماس أحمد، ريناد أسامة، ومريم أحمد.

وأكد محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه المتواجد مع البعثة في نيجيريا أن مصر حققت الريادة الإفريقية في تلك النسخة من البطولة القارية على الصعيدين الإداري والفني.
أضاف أن فوز النائب سيد نصر بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الإفريقي خير دليل على ثقة الجميع داخل القارة بالإمكانيات المصرية، فهذا الإنجاز المصري يحسب على الصعيد الإداري.


أوضح الدهراوي أنه على الصعيد الفني فإن اعتلاء القمة الإفريقية خير دليل على مدى الإصرار والعزيمة لدى اللاعبين ورغبتهم في الوقوف على منصة التتويج.
اختتم الدهراوي تصريحاته بالقول بأنه لا يجب أن ننكر الدعم المتواصل من قبل القيادة السياسية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي دائما ما تكون لها دورا إيجابيا في رفع الروح المعنوية للاعبينا قبل انطلاق أي بطولة دولية.

البطولة الإفريقية أبوجا بنيجيريا الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي منتخب الكاراتيه

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