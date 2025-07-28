مستقبل وطن: دعم مصر لغزة يعكس ثبات الموقف وعمق الالتزام الإنساني

ثمّن حزب مستقبل وطن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، معتبراً أنها تجسيد واضح للموقف المصري الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، وللالتزام الإنساني تجاه سكان قطاع غزة في ظل ظروف استثنائية وصعبة.

وأكد الحزب أن ما جاء في التصريحات يعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية رغم التحديات، وهو ما يعزز من دور مصر التاريخي في دعم القضايا العربية والبحث عن حلول سياسية تضمن الاستقرار وتؤسس لسلام عادل في المنطقة.

وشدد الحزب على أن التحرك المصري يعكس مسؤولية وطنية وإنسانية، ويؤكد من جديد أن مصر كانت وستظل قوة داعمة للاستقرار ورافعة للقضايا العادلة في الشرق الأوسط.