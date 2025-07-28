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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة الكهرباء لـ مدينة القناطر الخيرية بعد انقطاع 8 ساعات

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
وفاء نور الدين

قال مصدر  مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إنه تم إعادة توصيل الكهرباء إلى مدينة القناطر الخيرية، بعد انقطاعها لمدة 8 ساعات.

وأضاف المصدر، أن انقطاع التيار كان بسبب عطل فني في دائرة كهرباء أشمون – القناطر، أدى لفصل الكهرباء عن مدينة القناطر. 

وأوضح المصدر، أن فرق الصيانة أصلحت العطل في الدائرة، وأعادت التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، انقطعت الكهرباء أيضا صباح اليوم لمدة تجاوزت 5 ساعات، في مناطق شبرا والقلج والمرج التابعة لشركة شمال القاهرة. 

يذكر أن  الأحمال الكهربائية حققت رقما قياسيا جديدا، أمس الأحد، لم تصل إليه من قبل.

وتواصل الشبكة الكهربائية الموحدة نجاحها في استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك والذي ارتفع بمعدل 600 ميجاوات خلال يوم أمس، وذلك بالمقارنة بأحمال أمس الأول، السبت.

وبلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة أمس الأحد 39400 ميجاوات، علمًا بأن الحمل الأقصى يوم السبت، بلغ 38800 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تحقيقه على مدار تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، طبقا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

ويأتي نجاح الشبكة الكهربائية في استيعاب الأحمال غير المسبوقة؛ بفضل الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة على مدار العام الماضي، لتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقا للأكواد العالمية ومعايير الجودة، الأمر الذى انعكس فى اجتياز اختبارات غير مسبوقة واستيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك على مدار الأيام الماضية والتي بلغت ذروتها أمس الأحد.

وكشفت تقارير المركز القومي للتحكم، أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الأحمال، غير مسبوقة في هذا التوقيت من العام، ولم يتم رصدها بهذه الكيفية على مدار السنوات الماضية، وتم تسجيل 38000 ميجاوات كأقصى حمل العام الماضي، ليوم واحد فقط وقتها، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.

فيما تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة، وتأمين التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات.

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