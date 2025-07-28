المشدد 5 سنوات لـ أحمد عبد المنعم أبو الفتوح واعتباره من الإرهابيين

قضت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في إعادة إجراءات محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية ومرشح رئاسي سابق، وهو المتهم رقم 12 في القضية رقم 1059 لسنة 2021 التجمع الخامس، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وإعتبرت المحكمة جماعة الإخوان من الكيانات الإرهابية، والمحكوم عليه من الإرهابيين.

كما أمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من انقضاء مدة العقوبة المقضي بها.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وتأتي هذه الإجراءات، في إطار محاكمة المتهم الذي يواجه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ضمن مجموعة من القضايا التي تشمل الاتهامات بتكوين خلية إرهابية تهدد الأمن القومي المصري.

وسبق أن صدر حكم غيابي ضد أبو الفتوح في 29 مايو 2022؛ بعد أن تغيب عن حضور جلسات المحاكمة.