سرطان بالكبد| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن مرض نجل فيروز الراحل

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على خبر رحيل زياد الرحباني نجل الفنانة فيروز اللبنانية، قائلة :"يوم حزين في الوسط الفني بعد فقدان فيروز لنجلها زياد الرحباني".

حضور مهيب لجنازة نجل فيروز

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن حضور مهيب لجنازة نجل فيروز، وفيروز لم تظهر على الإعلام منذ خمس سنوات وظهرت أمس في وداع نجلها زياد الرحباني.



وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن فيروز أول لما سمعت الخبر تم استدعاء الفريق الطبي لمنزلها وفقا لبعض المعلومات المنتشرة، وخاصة أن نجل فيروز شيء مهم في حياتها.

من جانبها كشف الإعلامية ريما نجيم، صديقة نجل فيروز الراحل زياد الرحباني، تفاصيل جديدة عن رحيل نجل فيروز، مشيرة إلى أن زياد الرحباني كان متسامح وكان يفضل العزلة في بعض الأوقات ليعيش مع نفسه.



وتابعت الإعلامية ريما نجيم، صديقة نجل فيروز الراحل زياد الرحباني، أن اللبنانيون يختلفون طوال الوقت ولكن اجتمعوا في جنازة زياد الرحباني، لافتة إلى أن فيروز كانت تغضب من زياد الرحباني لأنه كان يتحدث عنها في الأخبار من شدة صراحته.



وأشارت الإعلامية ريما نجيم، صديقة نجل فيروز الراحل زياد الرحباني، إلى أن الفقيد زياد الرحباني كان مريض في أخر أيامه وكان يعاني من مشاكل في الكبد وهناك معلومات غير مؤكدة بأنه كان يعاني من مرض سرطان بالكبد.

