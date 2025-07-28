مرشح حماة الوطن بانتخابات الشيوخ: نرغب في حياة سياسية برلمانية بها مشاركة من الجميع

أكد شبل ضحا مرشح حزب حماة الوطن لانتخابات مجلس الشيوخ ، أن الحزب يختار نوابه بدقة شديدة وهو حزب جاد للغاية في عمله .



وقال شبل ضحا في حواره على قناة " الحياة "، :" حزب حماة الوطن قرر التحرك على الأرض وتقديم الخدمات للمواطنين ".

وتابع شبل ضحا :" دور مجلس الشيوخ قوي ومن حقه تعديل بعض مواد الدستور ومجلس الشيوخ له الحق في الموافقة أو رفض الموافقة على قرارات مجلس النواب ".

واكمل شبل ضحا :" حزب حماة الوطن يرفع شعار معا نحمي الوطني ومعا نبني الوطن ".

ولفت شبل ضحا :" نرغب في حياة سياسية برلمانية بها مشاركة من الجميع وإعطاء الفرصة لكل حزب لإثبات نفسه ".