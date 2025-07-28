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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك اليوم

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
محمد صبيح

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت مؤشرات الأسعار على النحو التالي:

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 159.720 جنيه – بيع 160.170 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 159.650 جنيه – بيع 160.072 جنيه

QNB الأهلي: شراء 159.531 جنيه – بيع 159.974 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

البنك المركزي المصري: شراء 159.517 جنيه – بيع 160.004 جنيه

بنك مصر: شراء 159.084 جنيه – بيع 160.105 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 159.047 جنيه – بيع 160.105 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 158.730 جنيه – بيع 159.970 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 155.936 جنيه – بيع 160.072 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 155.143 جنيه – بيع 160.531 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 154.191 جنيه – بيع 159.886 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 153.500 جنيه – بيع 160.072 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 153.282 جنيه – بيع 160.138 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 152.173 جنيه – بيع 162.914 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 151.063 جنيه – بيع 160.125 جنيه

ميد بنك: شراء 150.967 جنيه – بيع 161.075 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 150.791 جنيه – بيع 160.375 جنيه

المصرف المتحد: شراء 147.636 جنيه – بيع 160.039 جنيه

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