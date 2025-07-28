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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدًا.. الأعلى للثقافة يصوت على جوائز الدولة لعام 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الثلاثاء الموافق 29 يوليو، اجتماعه الدوري رقم 72، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقره في ساحة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس؛ وذلك للتصويت على منح جوائز الدولة لعام 2025 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

ويُعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد،، إلى جانب الأعضاء بحكم مناصبهم، ومن بينهم: وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفنية، ورؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية المختلفة التابعة لوزارة الثقافة.

ويتضمن الاجتماع جزأين:
    يبدأ الجزء الأول بحضور جميع الأعضاء، سواء بحكم مناصبهم أو بصفتهم الشخصية، ويتناول مناقشة الموضوعات العامة المعروضة على المجلس.
    ويُخصص الجزء الثاني للتصويت على جوائز الدولة، ويحضره فقط الأعضاء من أصحاب الحق في التصويت طبقًا لقانون الجوائز، وهم: وزير الثقافة، الأمين العام للمجلس، النقباء، وأعضاء المجلس المعينون بصفتهم الشخصية.

وتضم القوائم القصيرة لجوائز الدولة 2025:

أولًا: جوائز الدولة للتفوق
    •    في الفنون (يتم اختيار اسمين من بين الأسماء التالية):
    •    الفنان عصام درويش
    •    الفنانة الراحلة مشيرة عيسى
    •    الفنانة نازلي مدكور
    •    المهندسة هناء الضاحي
    •    في الآداب (يتم اختيار اسمين من بين الأسماء التالية):
    •    أ.د. خالد أبو الليل
    •    الشاعر فولاذ عبد الأنور
    •    الشاعر محمد عزت الطيري
    •    الشاعر د. مسعود شومان
    •    في العلوم الاجتماعية (يتم اختيار ثلاثة أسماء من بين الأسماء التالية):
    •    د. رانيا مصطفى
    •    أ.د. رمضان بطيخ
    •    د. سامح فوزي
    •    أ.د. عبير محروس
    •    أ.د. عطية الطنطاوي
    •    أ.د. نهلة إمام

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية
    •    في الفنون (يتم اختيار ثلاثة أسماء من بين الأسماء التالية):
    •    المصور السينمائي سمير فرج
    •    المخرج شاكر عبد اللطيف
    •    الفنان عبد الوهاب عبد المحسن
    •    الفنان عوض الشيمي
    •    الفنان مجدي عبد العزيز
    •    المعماري محمد سامح
    •    في الآداب (يتم اختيار ثلاثة أسماء من بين الأسماء التالية):
    •    الشاعر أحمد الشهاوي
    •    أ.د. خيري دومة
    •    السيناريست عبد الرحيم كمال
    •    الكاتبة فاطمة المعدول
    •    الشاعر ماجد يوسف
    •    الروائي مصطفى نصر
    •    في العلوم الاجتماعية (يتم اختيار أربعة أسماء من بين الأسماء التالية):
    •    أ.د. إبراهيم العنانى
    •    أ.د. أمين لطفي
    •    أ.د. أنس جعفر
    •    أ.د. عاطف منصور
    •    أ.د. محمد الخزامي
    •    أ.د. محمد سامح عمرو
    •    أ.د. منى حجاج
    •    أ.د. نيفين مسعد

ثالثًا: جوائز النيل
    •    للمبدعين المصريين:
    •    في الفنون (يتم اختيار اسم واحد فقط):
    •    أ.د. صالح لمعي مصطفى نظمي
    •    أ.د. طارق رجب يوسف زبادي
    •    في الآداب (يتم اختيار اسم واحد فقط):
    •    أ.د. أحمد إبراهيم درويش
    •    الروائي الراحل محمد جبريل
    •    في العلوم الاجتماعية (يتم اختيار اسم واحد فقط):
    •    أ.د. أحمد عبد الله زايد
    •    أ.د. أحمد يوسف أحمد
    •    للمبدعين العرب:
(يتم اختيار اسم واحد فقط):
    •    الفنان التشكيلي سليمان منصور (فلسطين)
    •    الموسيقار قتيبة النعيمي (العراق)

المجلس الأعلى للثقافة دار الأوبرا المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الأمين العام للمجلس

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