«سيدات تنس الأهلي» يواجه هليوبوليس في بطولة الدوري

يواجه الفريق الأول للتنس سيدات بالنادي الأهلي هليوبوليس غدًا الثلاثاء في بطولة الدوري العام، على مجمع ملاعب التنس بمقر النادي بالجزيرة.

ويلتقي الفريق مع هليوبوليس في الرابعة مساء، في أولى منافسات البطولة. وأنهى «سيدات تنس الأهلي» مرانه الأخير على مجمع ملاعب النادي بمقر الجزيرة، استعدادًا لمنافسات بطولة الدوري العام.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ومحمود رفاعي مدير القطاع التعليمي، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.