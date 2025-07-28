أحمد موسى لـ الحية: 300 مستشفى فتحت أبوابها للفلسطينيين مفيش كلمة شكر يا خليل

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي يدير جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج حاليًا، مؤكدًا أن قيادات التنظيم الإرهابي «عايشين في إسرائيل ومعاهم جوازات سفر إسرائيلية، ومع ذلك مخرجوش في مظاهرة واحدة علشان غزة ضد نتنياهو».

وشن الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، هجومًا عنيفًا على قيادات الجماعة الإرهابية واتهمهم بالسعي لنشر الفوضى في مصر بالتنسيق مع أطراف خارجية، قائلا: «مصر الدولة الباقية، عندها شعب قوي وجيش هو الأقوى في المنطقة، علشان كده هما عايزين يولّعوا الدنيا، وبيحققوا أهداف الوثيقة الإسرائيلية».

وأضاف أحمد موسى أن التريند المتداول حاليًا «الإخوان والصهاينة أهداف واحدة» مش تريند كده وخلاص، لكنه واقع، مستشهدًا بدعوة أطلقها التنظيم الإرهابي لمظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب يوم الخميس المقبل، بدعم من اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني.

وتطرق موسى إلى القيادي بحركة حماس خليل الحية، قائلًا: «في التوقيت دا طالع خليل الحية ويتكلم عن غزة وهو قاعد في فندق 17 نجمة، تعالى غزة وادخل مع شاحنة وشوف الأبطال اللي بيدخلوا المساعدات بيدخلوها إزاي».

وأكد أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، أن خليل الحية جزء من التنظيم التابع لجماعة الإخوان، ومشارك في الدعوات التي تم إطلاقها للتظاهر ضد مصر، قائلاً: «خليل الحية واللي قاعد في تل أبيب، ما دعواش لمظاهرة واحدة ضد نتنياهو اللي قتل 60 ألف فلسطيني».

واستكمل موسى هجومه: «غزة اليوم فين؟ مين اللي دمرها وخلاها اسفلت؟ كل دا بنيامين نتنياهو عمله.. وجايين دلوقتي على مصر بتدعوا للتظاهر. في 300 مستشفى فتحت أبوابها للفلسطينيين، مفيش كلمة شكر يا خليل، مفيش شكرًا لمصر يا حج خليل».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر أدخلت نحو 35 ألف شحنة مساعدات لغزة من قوت شعبها، موجهًا حديثه لخليل الحية: «يا حج خليل، دي مساعدات مصرية، وانت قاعد تتاجر بالقضية الفلسطينية».

وشدد موسى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف منفردًا للدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، مضيفًا: «أنا بتكلم عن بلدي، إنت اتكلم عن بلدك في برنامجك».