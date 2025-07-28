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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين تنتخب أمينها ولجانها الفنية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

عزت إبراهيم أمينا عاما لمؤتمر الأدباء ونعيم الأسيوطي وأحمد عواد مساعدين عن الوجه القبلي والبحري

عقدت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين اجتماعها الإجرائي الثاني، اليوم بقصر ثقافة الجيزة، وذلك لانتخاب الأمين العام للمؤتمر ولجانه الفنية الأساسية، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة، حيث شارك في الاجتماع 33 عضوا من أصل 36.

شهد الاجتماع الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للأنشطة الفنية والثقافية، الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، والشاعر وليد فؤاد مدير إدارة المؤتمرات ونوادي الأدب، وحسان حسن ومصطفى قناوي من الإدارة المركزية للشئون القانونية لمراجعة الإجراءات القانونية واللائحية للعملية الانتخابية.

وقد بدأت الجلسة بفتح باب الترشح لمنصب الأمين العام، وأسفرت النتائج عن فوز الشاعر عزت إبراهيم بمنصب الأمين العام للمؤتمر، بينما فاز الكاتب نعيم الأسيوطي بمنصب الأمين العام المساعد عن الوجه القبلي، والشاعر أحمد عواد بمنصب الأمين العام المساعد عن الوجه البحري.

كما أسفرت النتائج عن انتخاب الناقد د. صلاح السروي رئيسا للجنة الأبحاث، والصحفي محمد عبد الرحمن رئيسا للجنة الإعلام، والكاتب علي الراوي رئيسا للجنة التنظيم.

مؤتمر أدباء مصر يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويعنى برصد المشهد الأدبي في ربوع الوطن، وطرح رؤى نقدية وفكرية لقضايا الثقافة المعاصرة، من خلال نخبة من الأدباء والباحثين والمبدعين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي الدورة السابعة والثلاثون للمؤتمر استكمالا لتاريخ طويل من الحراك الأدبي والفكري، وينتظر أن تشهد طرح محاور جديدة تتناول قضايا الراهن الثقافي، وملامح التحول في الأدب المصري، إلى جانب دعم التواصل بين الأجيال الأدبية وتعزيز الحضور الثقافي بالمناطق الحدودية والمهمشة.

الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بقصر ثقافة الجيزة الأغلبية المطلقة محمد عبد الحافظ الهيئة العامة لقصور الثقافة

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