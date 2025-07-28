مصرع شاب على يد جاره في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

شهدت منطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، واقعة مؤسفة، بمصرع شاب علي يد جاره، طعنا بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك آثر خلافات جيره سابقة بينهما، وتم نقله لمستشفى ناصر، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغاً من مستشفى ناصر بوصول المدعو "أحمد ص م" 22 سنة ومقيم بمنطقة إبراهيم بك دائرة القسم، جثة هامدة وبه طعنه نافذة بالفخذ.

و على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويدعى "سيد ع ع ا" 23 سنة عاطل ومقيم بمنطقة إبراهيم بك، وذلك بسبب خلافات جيره سابقة بينهما، ويوم الواقعة تجددت الخلافات وبدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام علي إثرها المتهم بطعن المجنى عليه طعنه بالفخذ بسلاح أبيض"مطواه"، أودت بحياته، وفر هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة.

ونحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد، كما أمرت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية له.