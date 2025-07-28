مجلس الشيوخ| 10 تصريحات مهمة للوطنية للانتخابات ورسالة عاجلة

أطلق المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة تصريحات هامة بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

رسالة عاجلة من رئيس الوطنية للانتخابات للشعب الإثنين

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة هي المسؤولة عن متابعة العملية الانتخابية والإشراف عليها، موضحًا، أنها دعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بتلقي المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية في الهيئة.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كل إجراءات العملية الانتخابية على مدار الساعة منشورة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة لكل جموع الشعب المصري، قبل أيام من بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعد ذلك مجلس النواب، قائلا: "رسالتي لكل مصري ومصرية، لا تفرط في الحق الذي كفله لك الدستور والقانون، ولا تبخل بصوتك على وطنك".

وأوضح المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن : "كل ورقة اقتراع هي سطر يكتب في كتاب المستقبل وتجديد عهد الوفاء لمصر التي تستحق، وأقول للمترشحين أوصيكم بالتزام القانون وقواعد المنافسة الشريفة وعدم التأثير على إرادة الناخبين، فالهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على أن يصل كل صوت إلى صندوق الاقتراع حراً لا يملى عليه أو يوجه".

وواصل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن : "أؤكد أن شأن الانتخابات هو مهمتنا ونحن المسؤولين عنه أمام الله وأمام الشعب، وستظل الهيئة الوطنية للانتخابات صادقة في التزاماتها، محايدة في مواقفها، لا تبتغي سوى انتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الناخبين".

18 سفارة و9 منظمات دولية و58 منظمة جمعية محلية طالبوا بمتابعة انتخابات الشيوخ

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصر -شأنها شأن الدول الكبرى- تحظى باهتمام كبير محلي ودولي لمتابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة تلقت طلبات من أجل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ من 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، : "الهيئة أصدرت دليل المصطلحات الانتخابية لجمهورية مصر العربية مترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية من أجل تسهيل متابعة الانتخابات على البعثات والمنظمات الدولية".

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، : "سمحنا لمن يرغب بمتابعة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية".

الوطنية للانتخابات: السماح للمجتمع المدني والإعلام بمتابعة الشيوخ

تحدث المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الضمانات التي تقدمها الهيئة بخصوص نزاهة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وتناول الشكل المتوقع للإشراف القضائي في العملية الانتخابية.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "يشرف على الانتخابات هيئة مستقلة أعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية لا يجوز التدخل في عملها وتتمتع بالاستقلالية التامة، ويشرف على كل صندوق انتخابي في كل اللجان المنتشرة بمدن مصر أو قراها عضو هيئة قضائية".

وتابع: "وفرنا أفضل نظم التأمين لنقل وحفظ أوراق العملية الانتخابية، وسمحنا لمن يرغب من البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة الانتخابات، وليس لدينا ما نخفيه، بل لدينا ما نفخر به، والهدف هو انتخابات نزيهة تليق بتاريخ ومكانة مصر".

وأكد: "هناك وفود قادمة إلى مصر، وهناك موافقات لـ9 منظمات دولية ووسائل إعلام ستدخل لجان الاقتراع، وستحضر إجراءات التصويت والفرز كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة".

الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في الشيوخ.. وهذه معايير إعادة الترشح

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن توزيع الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ يتم وفقًا لمعيار ثابت، يراعي قرب اللجنة الفرعية من محل سكن الناخب المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع مراعاة التوزيع العددي المتكافئ بين اللجان، بحيث تكون الكثافة متقاربة في جميع اللجان الفرعية.

وأوضح بدوي في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج «الشارع النيابي»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفوز في النظام الفردي يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية، أي ما يعادل 50% +1 وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

وبالنسبة لنظام القوائم، أشار بدوي إلى أنه يشترط لفوز القائمة الوحيدة المترشحة أن تحصل على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وإذا لم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة.

وأضاف أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على المرشح الفردي في حال ترشّح بمفرده في دائرة انتخابية، إذ يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بتلك الدائرة حتى يُعلن فوزه، وفي حال عدم تحقق ذلك يُعاد فتح باب الترشح من جديد.

وشدد رئيس الهيئة على أنه «لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية»، مؤكدًا أن حصول المترشح أو القائمة على الحد الأدنى من تأييد الناخبين هو شرط أساسي للفوز.

الوطنية للانتخابات: 424 مرشحًا فرديًا و200 بنظام القوائم للشيوخ

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن فترة الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ جرت خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الإجرائي والزمني المُعلن من قبل الهيئة، دون أن تسجل الهيئة أي مشكلات تُذكر خلال الأيام الأربعة الأولى.

وأوضح في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في اليوم الأخير فقط، تقدم ممثلو أحزاب "الريادة" و"الاتحاد" و"المستقلين الجدد" و"الوعي" بشكاوى بشأن صعوبة تمكّن مرشحيهم بمحافظة الإسكندرية من التقدم بأوراقهم بسبب الزحام الشديد أمام لجنة تلقي الطلبات.

وأضاف أن الهيئة تدخلت على الفور لمعالجة تلك الشكاوى، وتمكّن جميع المرشحين المعنيين من تقديم أوراقهم في الموعد المحدد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح على المقاعد الفردية بلغ 469 مرشحًا، تنازل منهم 9 لاحقًا، بينما رفضت لجان الفحص أوراق 36 مرشحًا، ليصبح العدد النهائي بعد نظر محكمة القضاء الإداري في الطعون 424 مرشحًا، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا عن أحزاب سياسية.

وفيما يخص نظام القوائم، أوضح بدوي أن عدد المرشحين بلغ 200 مرشح بين أصلي واحتياطي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن عدد اللجان الفرعية المقرر عملها في العملية الانتخابية يبلغ 8,825 لجنة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 8,286 مركزًا على مستوى الجمهورية.

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي مشكلات أو عقبات خلال فتح باب الترشح

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن جهزنا جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيو، أن تأكدنا من جاهزية جميع مقار اللجان الانتخابية بالمظلات أماكن الانتظار تحسبا للأجواء الحارة يومي التصويت.

وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مستعدون تماما لإجراء انتخابات يتمكن فيها الناخب من الإدلاء برأيه بسهولة ويسر، لافتا إلى أن لم نتلق أي مشكلات أو عقبات خلال فتح باب الترشح.

الوطنية للانتخابات: انتهينا من طباعة كافة أوراق ومحاضر لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن جهزنا جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيو، أن نسقنا مع وزارة الخارجية والمشرفين على الانتخابات من البعثات الدبلوماسية بالخارج وتزويدهم بالتقنيات الحديثة اللازمة.

وأشار المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن انتهينا من طباعة كافة أوراق ومحاضر لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ.

