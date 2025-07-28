الوطنية للانتخابات: نشر الوعي الانتخابي يبدأ من المدارس بجميع المحافظات

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ نشر الوعي الانتخابي أحد الأهداف الأساسية للهيئة، فقد تم البدء بالنشيء والتلاميذ في المدارس في جميع محافظات الجمهورية، وذلك استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التقينا بالشباب في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، والتقينا بالمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتقينا بالمرأة والشيوخ في ندوات عديدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب".

وتابع: "أطلقنا حملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهي لازم تعرف، إيماناً منا بأن جوهر العملية الانتخابية لا يكتمل إلا بمشاركة حقيقية وواعية من المواطنين وصولاً إلى الهدف الذي نسعى إليه، فالهيئة تأمل في أن تصبح الانتخابات ثقافة شعبية لا مجرد سلوك يوم الاقتراع".

وأوضح: "فوجئت بأن النشيء الصغير في المدارس يسأل عن انتخابات مجلس الشيوخ، والهيئة أجابته، وكان هناك تفاعل كبير مع الشباب، حتى الندوات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كان هناك تفاعل، وليس لدينا ما نخفيه، وأي سؤال كان يتم الإجابة عليه، وثمة تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي عبر وسائل البريد الإلكتروني".

وأوضح، أنّ الهيئة تتابع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وترد عليه، وهناك تفاعل كبير مع الموقع الرسمي للهيئة، لافتًا، إلى أنّ التوعية التي تمت سيكون لها أثر في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.