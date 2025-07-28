قيادى بحزب الجبهة الوطنية: نعاهد الله والقيادة السياسية على بذل أقصى الجهد لخدمة الوطن

أكد علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن، مشددًا على التزام الحزب بالتعاون مع كل الأحزاب والقوى السياسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال فؤاد: «نعاهد الله والقيادة السياسية بأن نبذل أقصى جهدنا لتقدم بلدنا، وأن نكون على مستوى الثقة التي منحها لنا الشعب، ونسعى دائمًا لبناء دولة حديثة قوية قائمة على المشاركة والوعي».

وأضاف أن الجبهة الوطنية تعمل على خلق مناخ سياسي صحي يتيح المشاركة الإيجابية لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن التكاتف في هذه المرحلة هو الضمانة الحقيقية لعبور التحديات التي تواجه مصر.

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.