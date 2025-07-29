ميمي جمال خلال ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح: تعلمت من الفشل قبل النجاح

قالت الفنانة القديرة ميمي جمال خلال ندوة تكريمها بالمهرجان للمسرح المصري: سعيدة جدا بهذا التكريم ، فبعد رحلة طويلة من العمل بدأتها في سن صغيرة أري اليوم أن كل ما مررت به من تجارب في سن صغيرة سواء كانت ناجحة أو غير موفقة كان له أثره في تشكيل شخصيتي ومسيرتي الفنية، فمن يريد أن يعمل، ويتعلم، عليه أن يجري، و أن يخطئ أحياناً، يؤدي أدوارا قد لا تكون مناسبة له، لكن كل تجربة تفشل هي مكسب يضاف إلى رصيده ويعلمه حتى يصل إلى الثقة بالنفس.

وتابعت: لقد خضت رحلة طويلة فيها الكثير، عرفت خلالها الصواب من الخطأ وبنيت ذاتي بالتجربة والعمل ففي بداياتي لم التحق بمعهد التمثيل لكن في تلك الفترة كان المسرح الحر يضم كبار الأساتذة فقلت لنفسي: إن التحاقي بهذا المسرح سيمنحني فرصة التعلم منهم والوقوف أمام الجمهور وفعلا ، تعلمت منهم الوقوف أمام الجمهور وتعلمت كثيراً من هذه التجربة.

اختتمت ميمي جمال الي عايز يتعلم لازم يجرب، أنا اتعلمت من الفشل قبل النجاح.